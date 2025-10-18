Кобзев: Запрет майнинга пока не привел к решению проблемы энергодефицита

Всероссийское совещание «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2025–2026 годов» прошло в Москве в рамках международного форума «Российская энергетическая неделя–2025». В мероприятии принял участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который рассказал, как повлиял запрет майнинга на энергообеспечение региона.

Впервые за пять лет в Приангарье зафиксировали снижение объемов энергопотребления по итогам девяти месяцев текущего года в сравнении с прошлым, при этом о решении проблемы нехватки мощностей говорить пока рано.

«Наблюдаемое снижение объемов энергопотребления еще далеко не означает решения проблемы нашего энергодефицита», – заявил Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, что для улучшения обстановки будут применяться и иные меры: предусмотрено строительство новых генерирующих объектов в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, а также обустройство двухполюсной передачи постоянного тока из центральной части ОЭС Сибири на юго-восток.

До возведения таких объектов регион не рассматривает вопрос о снятии круглогодичного запрета добычи криптовалюты, который в целом дает положительный эффект: в прошлом отопительном периоде он позволил снизить потребление мощности белого майнинга на 320 МВт, что эквивалентно 146 миллиардам рублей затрат на строительство новых генерирующих объектов.

Также ограничения позволяют обеспечить более надежную работу распределительных сетей при пиковых нагрузках в периоды аномально низких температур.