Игорь Кобзев предложил вернуть МУПам статус территориальных сетевых организаций

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в «Российской энергетической неделе». На состоявшемся в его рамках заседании комиссии Госсовета РФ по энергетике глава Приангарья подверг критике поправки в федеральное законодательство, которые лишают государственные и муниципальные унитарные предприятия статуса территориальных сетевых организаций.

«Нововведения создают риски безвозмездного отчуждения госимущества в частные руки. Кроме того, передача сетей в разгар осенне-зимнего периода чревата технологическими последствиями и создает угрозу для обеспечения жителей коммунальными услугами», – отметил Кобзев.

Он предложил вернуть унитарным предприятиям право на получение статуса территориальной сетевой организации и законодательно закрепить возможность наличия объектов электросетевого хозяйства как на праве собственности, так и на ином вещном праве. Соответствующие предложения уже направлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в администрацию президента.