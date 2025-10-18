Новости

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 октября: 11 096,7305 руб/1 г золота и 138,0500/1 г серебра

ЦБ РФ с 18 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 096,7305 руб.
  • 1 грамм серебра - 138,0500 руб.
  • 1 грамм платины - 4 358,5498 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 100,7900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 406,0904 р. (3,80%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 4,3500 р. (3,25%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 168,3400 р. (4,02%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 185,1799 р. (4,73%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
