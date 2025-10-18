Рост пассажиропотока зафиксировали в аэропорту Иркутска

По итогам 9 месяцев 2025 года в аэропорту Иркутска зафиксирован рост пассажиропотока. Он составил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Обслужено почти 3 млн человек.

«Также зафиксирован рост авиаперевозок на внешних направлениях: за год показатель зарубежных перелетов вырос на 29%. В текущем году количество путешественников составило 638 221 человек, а в 2024 году – 495 247 пассажиров», – пояснили в пресс-службе авиаузла.

Чаще всего через аэропорт летают авиакомпанией S7 Airlines – 1,4 млн пассажиров, «Аэрофлот» – 404,7 тысячи, «ИрАэро» – 372,2 тысячи, «Уральские авиалинии» – 131,2 тысячи, «Россия» – 112,9 тысячи.

Самыми востребованными направлениями внутри страны стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск. За рубежом – Таиланд, Китай и страны ближнего зарубежья, самые популярные заграничные города для поездок – Бангкок, Пекин, Пхукет, Ташкент, Камрань.