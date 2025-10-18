В Казахстане нашли иркутского дрифтера, устроившего массовую резню после жалоб на шум

В Иркутской области перед судом предстанет дрифтер, предположительно, устроивший массовую резню после жалоб на шум. Несколько лет мужчина скрывался за границей, но его удалось найти.

Как пояснили в СУ СКР по региону, 19 апреля 2009 года обвиняемый, будучи пьяным, в компании друзей дрифтовал на парковке одной из гостиниц в Листвянке и создавал шум. Из-за замечаний по поводу нарушения общественного порядка со стороны другой компании между молодыми людьми возник конфликт. Во время него гонщик, вооружившись ножом, нанес удары четырем оппонентам.

С различными колото-резаными ранениями все четверо пострадавших были госпитализированы, один из них не выжил и умер в больнице. Преступник же скрылся с места преступления.

«Он был объявлен в федеральный розыск. Следователями был продолжен сбор доказательств, на основании которых мужчине заочно предъявили обвинение, и по ходатайству следствия он заочно был заключен под стражу», – сообщили в СК.

В конце 2024 года следователи-криминалисты с помощью современных технологий и анализа видеоматериалов с уличных камер обнаружили мужчину в Казахстане, где он проживал по поддельным документам. По ходатайству следствия его арестовали и экстрадировали в Иркутск.

В столице Приангарья мужчину будут судить за убийство и покушение на убийство двух и более лиц.