Первая городская выставка-форум, посвященная зрению, открылась в Иркутске

В Иркутске 18 октября открылась первая городская выставка-форум «PROЗрение». Мероприятие проходит в «Сибэкспоцентре».

«Наша основная задача – слушать и слышать пациентов. Мы получали запросы о проведении подобных мероприятий для экспресс-диагностики зрения, получения консультаций по катаракте, детскому зрению, лазерной коррекции у ведущих специалистов, поэтому организовали выставку-форум», – рассказал организатор, генеральный директор сети клиник и оптик «Центр Зрения» оптики Ocularia Антон Гарбарчук.

Участники события сегодня в течение дня смогут пройти бесплатную диагностику зрения, проконсультироваться с офтальмологами, познакомиться с новейшими технологиями коррекции зрения и подобрать очки. Также запланирован розыгрыш среди гостей: победители смогут бесплатно пройти необходимое лечение.

«На сегодняшний день в Приангарье в очереди на операцию по удалению катаракты стоят 7 тысяч человек. Ежегодно все наши офтальмологические клиники могут проводить до 2,5 тысячи операций, поэтому любые предложения со стороны партнеров государственного здравоохранения мы приветствуем», – отметил глава минздрава Иркутской области Андрей Модестов.

Он также подчеркнул, что подобные мероприятия стоит проводить ежегодно.