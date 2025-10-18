Новости

Деревянный настил обновили на острове Юность в Иркутске

В Иркутске провели замену части деревянного настила на острове Юность и в парке «Солнечная дорога». В настоящее время работы завершились.

На Юности было уложено около 700 квадратных метров настила, пояснили в пресс-службе мэрии. Специалисты подрядной организации заменили изношенные доски, укрепили конструкции, а также обработали специальными составами с антисептическими свойствами для предотвращения преждевременного гниения.

Аналогичные мероприятия состоялись на пешеходной зоне в парке «Солнечная дорога». Здесь обновили 142 квадратных метра.


