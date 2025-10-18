Переговоры Трампа и Зеленского внезапно прервались

Встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне пришлось завершить досрочно, уже через 2,5 часа после её начала. Как сообщает издание Axios, обстановка на переговорах сложилась весьма напряжённая, Дональд Трамп неоднократно делал жёсткие высказывания, а сам процесс диалога характеризовался высоким уровнем эмоций, сообщает РБК.

Ссылаясь на анонимные источники, близкие к переговорам, журналисты отмечают, что участники встречи назвали атмосферу непростой, а Трамп был особенно категоричен и настойчиво отстаивал свою позицию. «В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной», — сообщил собеседник Axios.

После завершения переговоров Трамп публично выразил намерение подождать до следующей недели, чтобы принять решение относительно дальнейших действий, упомянув запланированный визит своего российского коллеги Владимира Путина. Стоит отметить, что перед началом переговоров с украинским лидером Трамп провёл телефонный разговор именно с Путиным, в ходе которого российский президент подчеркнул потенциальный риск ухудшения двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном в случае предоставления Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Источники утверждают, что основной причиной напряжения стало требование Зеленского передать Украине эти самые ракеты. Однако Дональд Трамп остался непреклонен, не продемонстрировав готовности пойти навстречу этой просьбе.

Таким образом, хотя обе стороны ещё предстоит провести последующие консультации, первый контакт завершился быстрее ожидаемого и сопровождался заметным напряжением.

Ранее Трамп объяснил, почему США не смогут отправить Tomahawk в Украину. Он пояснил, что страна не сможет передать Украину ракеты Tomahawk, поскольку сама нуждается в них для обеспечения своей национальной безопасности. По словам главы государства, несмотря на наличие большого количества крылатых ракет, истощение запасов может негативно сказаться на обороноспособности Соединенных Штатов.