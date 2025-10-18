Похищенный 20 лет назад в Санкт-Петербурге Land Cruiser нашли в Приангарье

В Иркутской области при содействии Интерпола нашли автомобиль Toyota Land Cruiser, похищенный 20 лет назад в Санкт-Петербурге. Транспорт вернут владельцу.

«В марте текущего года при перерегистрации Toyota Land Cruiser 2001 года выпуска госавтоинспектор обнаружил признаки изменения идентификационного номера кузова. Автомобиль задержали и доставили в отдел полиции, после чего дознаватель назначил проведение исследования», – пояснили в ГУ МВД РФ по региону.

Экспертиза подтвердила, что номерные агрегаты японского внедорожника были незаконно изменены. Для установления владельца к расследованию подключились сотрудники Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД. Через завод-изготовитель оперативники смогли установить первоначальные идентификационные номера кузова и двигателя.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в 2005 году автомобиль похитили в Санкт-Петербурге, а его законной владелицей является 50-летняя жительница северной столицы.

В настоящее время Land Cruiser находится на спецстоянке. Полицейскими собираются передать его собственнику, а также устанавливают похитителя.