Согласно сообщениям Associated Press (AP), многие жители Украины остались разочарованными результатами встречи президентов Соединенных Штатов Америки и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главной причиной недовольства стало отсутствие конкретного ответа Трампа относительно поставок Соединенными Штатами ракет типа «Tomahawk», необходимых украинскому правительству, сообщает РБК.

Сам Зеленский в интервью каналу NBC News 18 октября подтвердил, что американская сторона отказалась ясно обозначить свою позицию относительно поставок этих крылатых ракет большой дальности. Такая ситуация предсказуемо насторожила украинцев, хотя никого особенно не удивила. Военный офицер Роман Винниченко в интервью откровенно заметил, что перспективы получения американскими властями данных вооружений кажутся скорее частью политического торга, нежели реальной помощью: «Украина вряд ли увидит эти ракеты».



Необходимо пояснить, что ракеты «Tomahawk» способны поразить цель на дистанции около 2,5 тысячи километров. Именно этот тип оружия Зеленский запрашивал у США ещё осенью прошлого года, подчёркивая готовность использовать ракеты исключительно для атаки военных объектов и инфраструктуры России. До этого момента администрация Трампа ограничивалась общими словами, оставляя открытым вопрос о возможных поставках.

Москва осуждает военную помощь Украине и считает, что передача ракет не изменит соотношение сил, так как Россия будет их сбивать. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что применение Tomahawk без участия американских военных невозможно и это нанесет ущерб российско-американским отношениям, однако «не изменит положение на фронте».

Перед визитом Зеленского в Белый дом Дональд Трамп провёл беседу с главой России, в ходе которой были достигнуты предварительные договоренности о проведении следующей двусторонней встречи в Венгрии. Несмотря на планы, точное место и дата встречи остаются неизвестными. Позднее выяснилось, что инициатива проведения саммита принадлежит американским властям.

Ситуация обострилась после публикации издания Newsweek, в котором было указано, что некоторые представители украинского руководства считали поддержку США практически гарантированной до недавних дней. Теперь же появились серьёзные сомнения в готовности США оказывать прямую военную помощь Украине. Так, парламентарий Александр Мережко открыто заявил, что реальные мотивы действий Трампа неясны: возможно, речь идёт о хитрой дипломатической игре.