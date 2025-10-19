Что потребовал Путин от Трампа по Донбассу: новая стратегия Москвы

Газета The Washington Post раскрыла детали состоявшегося телефонного разговора между президентами России и США — Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Согласно источникам газеты, Путин выдвинул требование, чтобы Украина отказалась от притязаний на полный контроль над Донбассом, предлагая взамен компромисс в виде частичного возвращения территорий Запорожской и Херсонской областей, передаёт РБК.

По словам источников, российский лидер предложил передать Украине части Запорожской и Херсонской областей в обмен на признание полного контроля России над Донецком. Таким образом, требования Москвы стали менее масштабными по сравнению с августовскими переговорами в Анкоридже, говорится в материале.

Примечательно, что западные наблюдатели оценивают такое предложение скептически, считая его несправедливым для Украины. «Это все равно что продать им их собственную ногу в обмен ни на что», — заявил один из европейских дипломатов, знакомых с позицией украинской стороны.

Москва продолжает настаивать на подписании официального договора, способствующего разрешению коренных причин конфликта. Это включает обязательство Украины вывести войска с территорий Донбасса, Луганска, Запорожья и Херсона, а также принять ряд мер, включая ограничение мобилизационных мероприятий и запрещение ввоза зарубежного оружия.

В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что конфликт может быть заморожен по текущей линии фронта и что де-факто, но не де-юре Киев признает часть территорий утраченными.

Кроме того, президенты договорились встретиться лично в ближайшее время в Будапеште для продолжения переговорного процесса. Последняя встреча двух лидеров прошла в августе в Анкоридже, однако, по мнению заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, позитивный эффект от нее был утрачен ввиду недостаточного желания Киева активно сотрудничать в поиске путей выхода из кризиса.