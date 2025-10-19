Первый в регионе казачий кадетский корпус появится в Ангарске

В городе Ангарске Иркутской области создадут первый в регионе казачий кадетский корпус. Стартовал ремонт здания, где разместят организацию.

«Так в 2023 году в Иркутске было открыто первое на территории СФО Иркутское суворовское военное училище, а в 2024 году правительство Приангарья одобрило создание первого в регионе казачьего кадетского корпуса. В настоящее время уже утвержден его Устав. В августе 2025 года получена лицензия на право ведения образовательной деятельности», – сообщил губернатор Игорь Кобзев.

В рамках ремонта до конца года обновят кровлю, фасады, окна, коммуникации. Контракт предусматривает и благоустройство прилегающей территории, здесь появятся спортплощадка, плац и ограждение. Работы идут по графику. Для завершения обустройства объекта казачье общество обратится в министерство просвещения РФ для получения федерального софинансирования.

Планируется, что обучаться в корпусе будут 125 человек.