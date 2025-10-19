Новости

Певец Ярослав Сумишевский посетил Байкал и посадил там дерево: «Оставил свой след»

Российский певец Ярослав Сумишевский накануне дал концерт в Иркутске. В рамках поездки в Приангарье он также посетил Байкал, где присоединился к акции по восстановлению лесов «Посади дерево на Байкале».

«Оставил свой след на Байкале. Сегодняшний день на Иркутской земле и на берегу священного озера Байкал был особенным. <...> Вместе с казаками хутора "Ермак Байкал" и их атаманом Василием Комликом мы посетили Свято-Никольский храм в Листвянке. После получения благословения от отца Даниила на территории храма был посажен молодой саженец. Это дерево – символ новой жизни и нашей веры в добро», – рассказал Сумишевский.

Саженец стал именным: его отметили табличкой с именем Ярослава Сумишевского. «Когда я снова приеду на Байкал, будет приятно увидеть, как растет и крепнет это дерево – живой знак нашей заботы о природе», – резюмировал артист.


