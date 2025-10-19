Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Неблагоустроенный участок в Иркутском округе превратили в Аллею героев

Торжественное открытие Аллеи героев состоялось на улице Заводской в селе Смоленщина Иркутского муниципального округа. Ее создали на ранее неблагоустроенном участке. В честь события прошел торжественный митинг.

<p>Фото: администрация Иркутского муниципального округа</p>

Фото: администрация Иркутского муниципального округа

Пространство обустроили по инициативе жителей. Оно является данью уважения защитникам Отечества: участникам боевых действий в Афганистане, Чечне, Сирии, Ливии, специальной военной операции.

Работы провели в 2025 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Подрядчик провел бетонирование площадки, освещение, разместил клумбы, ограждения, установил малые архитектурные формы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес