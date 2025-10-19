Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Более 40 жителей Бурятии отравились продукцией из «Николаевского»: возбуждено дело

Массовое отравление произошло в Республике Бурятия. Возбуждено уголовное дело по факту производства в целях сбыта и сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным СУ СКР по региону, пострадавшие ели готовую продукцию компании ООО «Восток», купленную в различных магазинах торговой сети «Николаевский». С 18 по 19 октября за помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 43 человека: 36 из них госпитализированы, большинство – несовершеннолетние.

В ближайшее время проведут санитарно-гигиенические экспертизы. Будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного гражданам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес