Более 40 жителей Бурятии отравились продукцией из «Николаевского»: возбуждено дело

Массовое отравление произошло в Республике Бурятия. Возбуждено уголовное дело по факту производства в целях сбыта и сбыта товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

По данным СУ СКР по региону, пострадавшие ели готовую продукцию компании ООО «Восток», купленную в различных магазинах торговой сети «Николаевский». С 18 по 19 октября за помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 43 человека: 36 из них госпитализированы, большинство – несовершеннолетние.

В ближайшее время проведут санитарно-гигиенические экспертизы. Будет установлена степень тяжести вреда здоровью, причиненного гражданам.