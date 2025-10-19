В России предлагают сажать в тюрьму за операции с криптовалютой

Члены Общественной палаты России выступили с инициативой восстановить советскую норму закона, согласно которой граждане могли подвергнуться уголовной ответственности за нарушения правил валютных операций, включая проведение транзакций с криптовалютой. Как пояснил член комиссии по экспертизе законопроектов Евгений Машаров, эта мера необходима ввиду участившихся случаев использования цифровых валют для совершения противоправных действий, таких как финансирование зарубежных вооруженных сил, передаёт ТАСС.

По словам Машарова, число задержанных за подобные деяния увеличивается ежедневно, что подчеркивает необходимость принятия жестких мер реагирования. Среди конкретных примеров нарушений были упомянуты случаи задержания государственных служащих и ликвидации террористических группировок, использовавших средства в криптовалюте для финансирования своих целей.

Помимо этого, Машаров обратил внимание на проблему масштабного накопления гражданами значительных объемов денежных средств в виртуальной форме. Именно такая ситуация, по его убеждению, требует строгого контроля со стороны компетентных органов, которыми должна стать Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Он также привел исторические аргументы, напомнив о существовании аналогичной нормы советского права («Статья 88 Уголовного кодекса РСФСР»), предусматривавшей серьезные санкции за совершение незаконных валютных сделок. Однако некоторые эксперты выражают опасения относительно возможного возврата к практике тотального контроля государства над экономическими действиями граждан.