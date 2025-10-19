Новости

Какие события могут обрушить доллар до 70 рублей?

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", озвучил два возможных сценария, при которых стоимость доллара снизилась бы до отметки в 70 рублей, передаёт "Прайм".

Один из вариантов предполагает повышение ключевой ставки Центробанка, что сделает рублевые вклады привлекательными и уменьшит спрос на иностранную валюту среди населения и бизнеса.

«Ужесточение ДКП фундаментально улучшает позиции нацвалюты за счет роста привлекательности рублевых сбережений и охлаждения потребительского спроса и кредитования, в том числе под импорт. В итоге спрос на валюту падает», – пояснил он.

«Второй сценарий – резкое улучшение на геополитическом фронте. Например, мирное соглашение по Украине», – рассуждает эксперт. Это может привлечь интерес иностранных инвесторов к российским активам и укрепить национальную валюту.

Однако эксперт предупреждает, что оба сценария маловероятны и носят краткосрочный характер. Он утверждает, что факторы, способствующие укреплению рубля, не являются основными тенденциями текущего момента, и более реалистичным выглядит дальнейшее ослабление национальной валюты вплоть до уровня 90 рублей за доллар.

Ранее эксперт Сбербанка Наталья Загвоздина допустила укрепление рубля до 40-50 за доллар США в случае, если удастся договориться о мирном завершении украинского конфликта. «При полном положительном сценарии рубль может переукрепиться. Например, мы можем получить, там, 40 рублей или 50 рублей (за доллар), потому что если рынок снова откроется», — сказала старший управляющий директор Сбера.

Напомним, на прошедшей неделе рубль ударно укреплялся — курсы иностранных валют вернулись к уровням июля, и от сентябрьского ралли не осталось и следа. Со своих осенних максимумов иностранная валюта упала на 8%. Так, официальный курс доллара, установленный Центральным банком, упал до отметки 78,8 рубля, а евро – до  91,7 рубля.


