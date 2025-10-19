Новости

Зеленский категорически отрицает любые территориальные уступки России

Президент Украины Владимир Зеленский, встретившись в пятницу с американским президентом в Вашингтоне, сообщил через свой телеграм-канал, что Украина не станет отдавать территории России. Он также осудил Россию за замедление переговоров и подчеркнул готовность Киева согласиться на перемирие без предварительных условий, передаёт РБК.

Ранее The Washington Post сообщала, что российский лидер Владимир Путин обратился к американскому президенту Дональду Трампу с требованием отказаться от контроля украинских властей над территорией Донецкой Народной Республики. В свою очередь Москва якобы предложила Украине вернуть некоторые районы Запорожской и Херсонской областей. Источники издания утверждают, что специальный посланник Трампа Стив Уиткофф также поддерживал идею передачи Донбасса России.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась в Вашингтоне 17 октября, накануне состоялся телефонный разговор лидеров США и России. Трамп позже выразил мнение в соцсети Truth Social, что сторонам конфликта стоит оставаться на текущих позициях и позволить истории решить судьбу региона. Зеленский поддержал данную точку зрения, отметив необходимость прекращения боевых действий.


