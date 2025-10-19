Какие факторы разогреют рынок новостроек в следующем году?

Эксперты рынка недвижимости предупреждают: ожидается новый рост стоимости жилья. По прогнозу Сбербанка, в 2026 году российские покупатели столкнутся с увеличением цен на новостройки сразу на 5–7%. Основной причиной станут уменьшение числа строительных проектов и снижение ипотечных ставок, что создаст благоприятные условия для оживления покупательского интереса, передаёт РБК.
В 2026 году российский рынок новостроек начнет восстанавливаться: продажи строящегося жилья могут вырасти на 9%, а цены — на 5–7%. Такой прогноз дала старший управляющий директор — директор аналитического управления Сбербанка Наталья Загвоздина на конференции «Время изменений: жилье. От адаптации к лидерству».
«После двух лет существенного сокращения в параметрах количества договоров долевого участия (ДДУ) думаем, что 2026 год, особенно его вторая часть, может быть годом начала восстановления и роста как цен, так и объема. Почему вторая половина следующего года? Потому что мы ожидаем снижение ключевой ставки до 12–14% в декабре 2026 года и далее до 10% в декабре 2027-го», — пояснила Наталья Загвоздина.
Кроме того, значительное влияние окажет дефицит предложений на первичном рынке недвижимости. Высокая ключевая ставка привела к сокращению числа стартовавших проектов, а значит, и увеличению конкуренции среди покупателей.
Также важную роль сыграет перераспределение денежных активов населения. Эксперты подчёркивают, что около половины всех накоплений россиян размещено на банковских вкладах, причём значительная доля является крупными суммами, предназначенными для инвестиций. В случае дальнейшего падения доходности вкладов, граждане начнут активно искать альтернативные способы вложения капитала, включая приобретение жилой недвижимости.
По словам эксперта, текущие активы россиян оцениваются примерно в 200 трлн руб., из них 50 трлн руб. находится в инвестиционных квартирах, 60 трлн руб. приходится на депозиты.
«Если из 60 трлн руб. банковских депозитов 10% придет на рынок новостроек (сам рынок новостроек в год примерно и есть 6 трлн руб.) или даже 5% от этих средств, представляете, что случится с ценами? Кажется, они должны очень сильно подрасти», — заключила она.