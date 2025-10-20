У массово отравившихся жителей Бурятии нашли сальмонеллез: главное за выходные

К текущему утру стало известно следующее: во Франции ограбили «Лувр», встреча Трампа и Зеленского стремительно завершилась, в Бурятии десятки человек попали в больницу из-за сальмонеллеза, а в Иркутской области впервые за пять лет заметили снижение энергопотребления. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Ограбление «Лувра»

Трое преступников совершили ограбление «Лувра». Они похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы Жозефины, включая колье, брошь, диадему. Предполагается, что это сделали профессионалы. Реализовать задуманное им удалось за считанные минуты. Сейчас ведутся поиски злоумышленников и экспонатов.

Украинско-американская встреча

Состоялась встреча лидеров Америки и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Она завершилась досрочно – уже через 2,5 часа после начала. Обстановка сложилась весьма напряженная. Трамп неоднократно делал жесткие высказывания, процесс диалога был на высоком эмоциональном уровне. Трамп публично выразил намерение подождать до следующей недели, чтобы принять решение относительно дальнейших действий, напомнив, что его ждет встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Массовое отравление

Число пострадавших после отравления в Республике Бурятия растет: в настоящее время таковых 49 человек, из них 40 – госпитализированы, в том числе 22 несовершеннолетних. Известно, что все люди ели продукцию ООО «Восток», купленную в разных магазинах сети «Николаевский». У 11 пострадавших лабораторно подтвержден сальмонеллез. Возбуждено уголовное дело, продолжается расследование. Развернуты дополнительные койки в больнице.

Снижение энергопотребления

Впервые за последние пять лет зафиксировано снижение объемов энергопотребления в Иркутской области. За девять месяцев текущего года потребление электроэнергии на 6,4% ниже, чем за аналогичный период 2024-го. На показатели повлияли более теплая прошедшая зима, введение дифтарифов, а также запрет майнинга.

Рост пассажиропотока

По итогам 9 месяцев 2025 года в аэропорту Иркутска зафиксирован рост пассажиропотока. Он составил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Обслужено почти 3 млн человек. Самыми популярными направлениями внутри страны стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, за рубежом – Бангкок, Пекин, Пхукет.