Практикумы для поиска крутых менеджеров и взращивания капитала: бизнес-афиша Иркутска на неделю

Бизнес-индустрия Иркутска подготовила ряд мероприятий для жителей на эту неделю, с 20 по 26 октября. В афише – вебинар, семинар и форум. Подробнее – в обзоре SIA.RU

Рабочие кейсы для бизнеса

Все, кого мучают насущные вопросы – как превратить даже небольшую сумму в серьезный капитал, какая реклама привлекает аудиторию, каким образом можно развивать туризм на Байкале и ряд других, – смогут получить ответы 21 октября в рамках большого форума «ПРОбизнес». С 10:00 в центре «Мой бизнес» откроют шесть тематических секций, где участники смогут пообщаться с экспертами и вместе с ними разобраться с непростыми вещами. Каждый сможет «унести» с собой рабочие инсайты и кейсы.

Способы «поймать» лучшего менеджера

Для тех, кто не хочет упустить лучших специалистов, 21 октября пройдет вебинар «Как и где найти лучшего менеджера маркетплейсов». Здесь раскроют секреты практики найма и управления такими сотрудниками. Участники получат чек-лист с вопросами для идентификации лучших специалистов на стадии собеседования, простую для внедрения систему KPI, уникальную схему контроля и другое. Занятие проведут практикующие специалисты.

Главное о недобросовестной конкуренции

Актуальное законодательство, связанное с недобросовестной конкуренцией, смогут разобрать 21 октября участники тематического семинара. Разобраться с темой поможет главный эксперт по данным вопросам в городе – руководитель Иркутского УФАС России Александр Кулиш и другие представители службы. Планируется обсудить требования к рекламе, ответственность и риски для нарушителей и ряд других тем. Отдельно остановятся на вопросах участников, которые могут присоединиться к мероприятию как очно, так и онлайн.