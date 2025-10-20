Новости

На Байкале появился первый лед

Озеро Байкал со стороны Иркутской области на фоне отрицательных температур начало покрываться льдом. Соответствующими кадрами делятся жители в соцсетях.

Яркое видео в своем тг-канале опубликовал блогер Андрей Гаврилов. Видно, что водоем уже стал замерзать. Пока поверхность прозрачная, через нее можно четко рассмотреть флору и фауну. Также заметны пузырьки, которые являются особенностью байкальского льда.

«Байкал снова начал замерзать. Стою на пирсе в Большом Голоустном. Подо мной тонкий лед звенит, как стекло, а дальше – простор, где рождается зима. Это место будто дышит новым началом. Еще вчера тут хлюпала вода, а сегодня под утро – первый ледяной узор, и воздух пахнет морозом и надеждой», – отмечает Андрей Гаврилов.

Стоит отметить, что пока выходить на поверхность Байкала опасно: покрытие непрочное, существует риск провала в ледяную воду, потому красотами стоит любоваться с берега.


