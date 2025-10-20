Новости

Вэнс: Трамп не готов к поставкам Tomahawk Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что президент Дональд Трамп пока не принял окончательного решения по поводу поставок Украине крылатых ракет Tomahawk. По словам Вэнса, Трамп считает приоритетом обеспечение безопасности Америки и необходимость иметь критически важные системы вооружения для собственных войск, передаёт РБК.

Напомним, встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне 17 октября завершилась досрочно через 2,5 часа. Издание Axios сообщает, что переговоры прошли в напряженной обстановке, где Трамп неоднократно делал жесткие высказывания, а диалог был эмоционально насыщенным.

Основной причиной напряжения стало требование Зеленского передать Украине ракеты Tomahawk, но Трамп остался непреклонен. Ранее он объяснил, что США не могут отправить Tomahawk в Украину из-за необходимости обеспечения собственной национальной безопасности. Трамп подчеркнул, что истощение запасов ракет может негативно сказаться на обороноспособности США, несмотря на наличие большого количества крылатых ракет.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште примерно через две недели. Место проведения встречи определят госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. В переговорах также будут участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс и специальный посланник Стив Уиткофф. Последняя очная встреча лидеров прошла 15 августа в Анкоридже, которую оба лидера назвали конструктивной. Теперь саммит намечен в столице Венгрии, где стороны обсудят ключевые международные вопросы


