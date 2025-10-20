Новые электростанции построят за счет налогов

Минэнерго разработало инициативу, согласно которой налоговые платежи от компаний электроэнергетического сектора частично будут перенаправлены на реализацию крупных проектов по строительству новых электростанций и сетевой инфраструктуры. Согласно проекту закона, предусматривающему меры поддержки энергетической сферы, половина налогов от предприятий этой отрасли сможет ежегодно приносить порядка 400 миллиардов рублей дополнительного ресурса, сообщает РБК.

Заместитель министра энергетики Евгений Грабчак представил данную меру на заседании комиссии Госсовета по вопросам энергетики. Цель инициативы заключается в создании условий для реализации масштабных инвестиционных планов отрасли, направленных на ввод в эксплуатацию 88,5 гигаватт новой мощности к 2042 году. Необходимый объем вложений превышает 40 триллионов рублей, однако текущими механизмами и подходами это повлечет удвоение тарифов на электроэнергию. Поэтому правительством поставлена задача сократить рост стоимости электроэнергии хотя бы на треть.

Для достижения поставленных целей разработан новый законопроект, включающий создание специальных институтов инфраструктурного и финансового развития. Инфраструктурный институт будет сформирован в форме публично-правовой компании и займется координацией схем развития электросетей, газа, угля и транспорта. Финансовый институт обеспечит проекты необходимыми средствами путем целевого проектного финансирования на выгодных условиях, в том числе через банковское кредитование и государственные субсидии.

Среди мер оптимизации процессов называются сокращение сроков процедур согласования земель и строительных разрешений, снижение административной нагрузки на бизнес. Кроме того, дополнительным источником финансирования станет использование дивидендов, полученных государством как владельцем акций энергокомпаний.

В качестве источников финансирования и поддержки развития отрасли Минэнерго предлагает использовать полученные государством как акционером дивиденды от государственных компаний. Объем источника оценивается в 80 млрд руб. в год, следует из презентации. При этом ведомство не планирует использовать дивиденды, причитающиеся другим акционерам. «Есть закон об акционерных обществах, который говорит, как дивиденды формируются, направляются, выплачиваются. Государство — акционер некоторых компаний. И мы справедливо сейчас с Минфином обсуждаем, что после того как дивиденды выплачены акционеру (государству. — ред.), часть этих дивидендов или все направить на инвестиционный ресурс».

«Также вместо точечных налоговых льгот для компаний [предлагается] налоговые поступления от них направлять на развитие энергетической отрасли, в том числе субсидирование банковских процентных ставок», — добавил Евгений Грабчак.