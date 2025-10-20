Новости

Средства россиян в банках достигли рекорда в 62,7 трлн рублей

Объем денежных средств физических лиц, размещенных в российских банках, незначительно увеличился в сентябре, достигнув рекордного значения за период наблюдений с 2012 года. Согласно данным Центрального банка России, опубликованным в аналитическом обзоре рынка банковской системы, общий объем средств населения в кредитных организациях на начало октября составляет 62,7 трлн рублей.

Рост средств оказался незначительным — всего 0,1%. Такая же динамика отмечалась и в августе, увеличившись лишь на 0,1%.

В структуре рублевых депозитов преобладают срочные вклады, составляющие 43,61 трлн рублей, тогда как остаток на текущих счетах равен 17,71 трлн рублей.

Отдельно отмечается снижение средних ставок по депозитам в десятке крупнейших банков. Средняя максимальная ставка снизилась до отметки 15,46% годовых, продолжая замедление падения относительно июля-августа.

При этом некоторые российские банки в октябре пошли против общей тенденции снижения ставок и повысили проценты по вкладам. Например, «Яндекс банк» поднял ставку на тримесячный вклад на 1,5 процентных пункта до 16% годовых. Московский кредитный банк увеличил ставки на 0,2-0,8 пп, доведя максимальную ставку до 15,7% годовых. В ВТБ ставки поднялись до 15-16% годовых в зависимости от типа депозита и статуса клиента. Эксперты предполагают, что повышение связано с возможными ожиданиями остановки снижения ключевой ставки Центробанка. Если ключевая ставка останется неизменной до конца года, средние ставки по вкладам и накопительным счетам в крупнейших банках останутся на уровне 13-15% годовых.


