ФНС лидирует по расходам на ИТ-инфраструктуру в 2026 году

Федеральная налоговая служба России в следующем году получит наибольшую сумму из федерального бюджета на приобретение информационных технологий и развитие государственных информационных систем. Сумма составит 82,36 млрд рублей, из которых непосредственно на покупку технологий направлено будет 79,93 млрд рублей. Эта цифра приведена в отчёте комитета Государственной Думы по экономической политике, опубликованном по запросу издания «Ведомости».

Всего на информатизацию государства в 2026 году запланировано потратить 316,79 млрд рублей, что на 67,67 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Таким образом, расходы вырастут на 27,2%. Общий объём затрат на открытую государственную закупочную деятельность составит 3,47 трлн рублей, и доля расходов на ИТ-системы увеличится до 9,1%.

Распределение средств будет следующим: ФНС заберёт себе четверть всей суммы (26%), что значительно превосходит показатели Министерства цифрового развития (20,6%) и Федерального казначейства (8,2%). Остальные деньги распределятся между 78 ведомствами и организациями.

Напомним, в Минфине РФ предложили провести в 2026 году ещё одну налоговую «донастройку». Изменения коснутся почти всех. Для многих предпринимателей новости оказались шоком, кто-то уже прогнозирует непростые времена для малого бизнеса и предлагает потуже «затянуть пояса». Юристы с многолетним стажем подчеркивают, что "налоговая реформа неизбежна" и рекомендуют каждому предпринимателю тщательно подготовиться к 2026 году. Так, планируется повысить ставку НДС с 20 до 22% для укрепления обороны и национальной безопасности, сообщил министр финансов Антон Силуанов. Дополнительно рассматривается уменьшение предельного размера выручки для предприятий, применяющих упрощённую систему налогообложения, с 60 млн рублей до 10 млн рублей. Также предусмотрена отмена сниженной ставки страховых взносов для малых и средних предприятий.