Почему «М.видео» решила заняться продажей электромобилей?

Компания «М.видео» приступила к экспериментальному запуску продаж электромобилей и зарядных устройств через свои онлайн-каналы. Покупатели могут выбирать модели машин и заказывать услуги доставки и установки оборудования. Проект реализуется в сотрудничестве с дилерской группой «Авилон» и поставщиком электротехнических решений Punkt E, сообщает газета "Ведомости".

Представители «М.видео» отметили, что успех проекта может привести к выводу предложений по продаже электромобилей и в обычные магазины торговой сети.

До этого сообщалось, что в сентябре товарооборот на маркетплейсе М.Видео взлетел на 30%, достигнув рекордных показателей в 2,1 млрд рублей. Основная динамика роста пришлась на сегменты гаджетов, телекоммуникационного оборудования и бытовой техники. Руководитель «М.видео» Владислав Бакальчук сообщил о смене стратегии компании, которая ориентирована на активное взаимодействие с партнёрами по принципу third-party (3P). Напомним, Владислав Бакальчук в сентябре занял должность генерального директора компании. Его задачей стала цифровая трансформация бренда.

В конце сентября появилась информация о возможной покупке китайской корпорацией JD.com значительного пакета акций «М.видео», что позволит бизнесу привлечь до 30 млрд рублей для погашения задолженностей и дальнейшего расширения цифровых платформ и финансовых продуктов.