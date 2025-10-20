61% жителей Иркутской области планируют работать после выхода на пенсию

Большинство жителей Иркутской области намерены продолжать работать после достижения пенсионного возраста, свидетельствуют данные исследования hh.ru. Согласно результатам опроса, 61% респондентов в регионе планируют трудовую деятельность после выхода на пенсию, а 33% уже являются работающими пенсионерами.

«Пенсионеры и предпенсионеры составляют значительную и активную часть рынка труда России. Несмотря на желание работать, они сталкиваютсяются с системными вызовами: возрастной дискриминацией, низким уровнем предлагаемых зарплат и географической ограниченностью вакансий. Между тем респонденты в рамках нашего исследования отметили, какая поддержка им пригодится со стороны работодателей – увеличение зарплаты (указали 69% возрастных соискателей), введение корпоративной пенсионной программы (14%), расширение ДМС с учетом возрастных особенностей работников преклонного возраста (11%)», – отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Основными причинами продолжения трудовой деятельности после пенсии остаются финансовые трудности – эту причину указали 58% опрошенных в возрасте 55 лет и старше. Почти половина респондентов (48%) отметили привычку работать и нежелание сидеть дома, а 3% сообщили, что в их семье больше некому работать кроме них.

Исследование выявило гендерные различия в проблемах трудоустройства: женщины чаще сталкиваются с отказами из-за возраста (34% против 30% у мужчин) и ограниченностью вакансий рядом с домом. Мужчины же чаще указывают на низкий уровень оплаты труда как основную проблему при поиске работы.