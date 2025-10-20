Новости

Зафиксирован рекордный рост числа уязвимостей в AI-сервисах

Количество выявленных уязвимостей резко увеличилось в третьем квартале 2025 года. Специалисты связывают это явление с быстрым ростом популярности технологий искусственного интеллекта среди разработчиков, недостаточной квалификацией некоторых из них и отсутствием должного уровня защиты продуктов. Об этом пишет газета «Известия».

«Подобные уязвимости часто становятся следствием массового внедрения решений на базе ИИ без соблюдения стандартов безопасной разработки», – объяснил аналитик центра исследования киберинцидентов Solar 4RAYS Сергей Беляев.

Опасность ситуации состоит в том, что многие сервисы позволяют злоумышленникам легко получить доступ к конфиденциальной информации, включая личные переписки пользователей. Особую угрозу представляют атаки типа «промт-инъекция», специально направленные против искусственного интеллекта.


