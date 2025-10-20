Татьяна Молостова: «Мы одни из первых уделили внимание доходной части мастер-плана»

В сентябре этого года был утвержден мастер-план Усть-Кута, разработанный по инициативе и при финансовой поддержке ИНК. Этому предшествовало два года глубокой аналитической работы целой команды специалистов. Об опыте разработки масштабного документа на панельной сессии БРИФ в рамках Российской энергетической недели рассказала Татьяна Молостова, директор, ООО «Усть-Кутский ГПЗ».

Татьяна Молостова. Фото: Росконгресс, Кирилл Болотов

По ее словам, команда разработчиков состояла из специалистов ДОМ.РФ, Восточного центра государственного планирования, представителей команды Иркутской нефтяной компании, муниципалитета и исполнительных органов власти Иркутской области.

– Мы встречались на еженедельной основе, использовали лучшие классические подходы проектного менеджмента, решали сложные задачи в непосредственном взаимодействии с институтами развития Иркутской области. Но самым важным участником этого процесса были конечно же, жители Усть-Кутского района и непосредственно Усть-Кута, – пояснила Татьяна Молостова.

Разработчики провели социологические исследования, анкетирование и несколько стратегических встреч с жителями, и все озвученные ими инициативы смогли упаковать примерно в 200 проектов, которые сегодня наполняют мастер-план.

Отдельной задачей стало объединение мероприятий документа с бюджетными планами Иркутской области и национальными проектами для того, чтобы определить источники финансирования.

– В итоге родился, на наш взгляд, абсолютно рабочий документ, который уже находится в стадии реализации, – подчеркнула Татьяна Молостова.

Особенность этого мастер-плана в том, что он – один из первых в стране – оценивает перспективу развития не только города, но и соседних поселений. Корме того, разработчики уделили особое внимание формированию его доходной части.

– Чаще всего мастер-планы – про расходные проекты, про инфраструктуру, про улучшение качества городской среды. Мы изучали возможности развития различных бизнесов на территории Усть-Куйского района с учетом имеющихся преимуществ, таких как дешевая электроэнергия, хорошо развитый инфраструктурный узел, доступное сырье для газохимической и лесопромышленной отрасли. И, соответственно, у нас появилось порядка 70 проработанных инвестиционных лотов, которые мы предлагаем на рассмотрение инвесторам, – отметила она.

В результате на каждый рубль средств, которые необходимо инвестировать из государственного бюджета в развитие Усть-Кута, приходится 10 руб частных инвестиций. Уже сегодня в городе появляются малые бизнесы – кафе, рестораны, – которые создают комфортную городскую среду и реализуются полностью на средства их владельцев.

Вместе с тем Татьяна Молостова указала на ряд «узких мест», которые затрудняют масштабирование подобного опыта.

Прежде всего это отсутствие юридического статуса у мастер-плана как такового. Из-за чего подобные документы достаточно сложно встраивать в существующие планы и стратегии, определяющие развитие территории, даже на ближайшие трёхлетний цикл.

– Кроме того, нужны институты – проектные офисы или рабочие группы, – которые позволят нам учиться эффективно реализовывать принятые планы. Ведь мастер-план – это не что-то высеченное в камне. Мы должны реагировать на все изменения, на все запросы и вызовы, которые происходят во внешней среде, – добавила спикер.

Также необходимо дополнительное внимание со стороны федерального центра к территориям, на которых разработанный мастер-план по аналогии с опытом поддержки мастер-планов по соответствующим программам на Дальнем Востоке.

– И наконец, нужна некая платформа, единый реестр мастер-планов, через который мы, во-первых, можем привлекать инвесторов, демонстрировать им возможности территории. А во-вторых, обмениваться лучшими практиками с другими регионами и командами, которые позволили бы нам учиться эффективно развивать территории и воплощать наши планы. Мне кажется, что базой для такой платформы мог бы стать ДОМ.РФ, – подытожила Татьяна Молостова.