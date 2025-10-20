Новости

«Предстоит 10 лет непростой работы по реализации мастер-плана Усть-Кута»,– Татьяна Молостова на БРИФ 25 (видео)

Панельная дискуссия БРИФ-2025 в рамках Российской энергетической недели объединила представителей разных территорий и дала им возможность поделиться интересными  подходами к развитию территорий. Татьяна Молостова, директор, ООО «Усть-Кутский ГПЗ»,  отметила важность таких контактов, назвав их полезным обменом опытом.

– Участники поделились решениями, которые позволили из разных точек заходить и развивать взаимодействие с территориями, улучшать качество жизни в городах, где присутствуют крупные промышленные предприятия. Мы с удовольствием поделились теми наработками, что были у нас в активе, – подвела итоги сессии Татьяна Молостова.

Теперь, по ее словам предстоит 10 лет непростой работы по реализации мастер-плана Усть-Кута, разработанному по инициативе и при поддержке Иркутской нефтяной компании.

– Однако мы уверены, что все получится, если у нас будет поддержка федерального центра, если мы сможем создавать правильные институты по развитию проектных офисов и будем продолжать обмениваться опытом в масштабах страны по улучшению качества жизни в городах, где мы живём, работаем, – резюмировала она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
