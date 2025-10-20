Отскок индекса Мосбиржи на 6%: ловушка для инвесторов или шанс заработать?

Российский фондовый рынок вернулся к отметке 2700 пунктов по индексу Мосбиржи. Поводом для почти молниеносного роста российского рынка на 6% стало известие о том, что президенты России и США в ближайшие недели проведут очную встречу. Эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин разбирается, какие факторы повлияли на этот скачок и что будет дальше. И что делать инвестору?

Отскок может быть использован для фиксации

Максим Шеин отмечает, что самый большой рост показали бумаги СПб Биржи (+18%), Соллерс, Аэрофлот, ВМП Ависма и UniPro — все прибавили более 10%. Однако цена акций Аэрофлота всё равно остаётся на 25% ниже уровней, фиксировавшихся во время встречи лидеров на Аляске в августе прошлого года. Акции ВМП Ависмы и СПб Биржи тоже отстают на 20%.

— От максимальных значений февраля отставание акций ещё сильнее, — подчёркивает Максим Шеин. — Это наглядно демонстрирует падение оптимизма инвесторов относительно перспективы снижения геополитической напряженности. Изменить ситуацию способны не только конкретные решения, но и очевидные шаги по уменьшению напряжения в конфликте на Украине. Иначе инвесторы воспользуются отскоком лишь для фиксации прибыли.

Геополитика, нефть и Центробанк: что движет российским рынком сегодня?

Вскоре состоится заседание Центрального банка, по итогам которого ключевая ставка может снизиться на 1 процентный пункт.



— Здесь возникает любопытная ситуация, поскольку ставки вернулись практически к уровню начала 2024 года, однако индекс Мосбиржи упал на 20%. Если ранее регулятор говорил о повышении ставок, то теперь же допускает снижение. Чем объясняется такое расхождение? — рассуждает Максим Шеин.

Посмотрим отдельно на динамику отдельных бумаг. Индексные лидеры вроде Сбербанка торгуются на уровнях середины 2023 года, тогда как весь нефтегазовый сектор заметно ослабел. Цены на нефть сейчас на треть ниже апрельских максимумов 2024-го, зато доллар слабее рубля на 10%. Если бы не дивиденды, акция Лукойла сейчас находилась бы не на минус 20% от майских показателей 2024 года, а значительно ниже.

— Отсюда напрашивается вывод, что хотя геополитика и монетарная политика остаются главными факторами, динамика сырьевых рынков оказывает значительное влияние на настроения инвесторов, —заключает Максим Шеин.