Где дно рынка: что ждёт индекс Мосбиржи после отскока?

Как дефицит бюджета может повлиять на российский фондовый рынок? Что ожидать дальше от рынка акций: он уже достиг дна или вскоре опустится до отметки 2200–2300 пунктов по индексу Мосбиржи, как это было в 2022 году? Сколько времени потребуется для восстановления рынка?

Эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин утверждает, что дефицит бюджета является значимым показателем экономики, однако гораздо большее воздействие на фондовый рынок оказывают уровень процентных ставок, ожидания по динамике ставок и, безусловно, геополитическая обстановка.

– Следовательно, темпы восстановления рынка зависят от темпов снижения ключевой ставки. Чем быстрее регулятор начнет её понижать, тем скорее возможен возврат к росту. Целевой показатель аналитики БКС на ближайший год по индексу Мосбиржи составляет 3300 пунктов без учета дивидендов, к этому добавляется дивидендная доходность около 7%, – подчеркивает Максим Шеин.