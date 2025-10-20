Почему Газпром непопулярен у инвесторов

Почему инвесторы забыли о Газпроме? Нет никаких новостей, компания не интересна инвесторам? Стоит ли покупать её акции сейчас, когда они кажутся недооценёнными?

Инвесторов беспокоит продолжительный период отрицательного свободного денежного потока у компании после уплаты процентов, объясняет эксперт БКС Мир Инвестиций Максим Шеин. За последние годы дивиденды не выплачивались, и аналитики не ожидают выплат и по результатам 2025 года. Ещё одним негативным фактором выступает решение Евросоюза постепенно отказаться от импорта российского трубопроводного газа.

– Сегодня Газпром не вызывает большого интереса у инвесторов, и мои коллеги оценивают акцию нейтрально, считая, что на российском рынке акций есть более выгодные варианты вложений, – заключил эксперт БКС.