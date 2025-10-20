На Пушкинскую карту-2026 подали заявления более 1,5 млн человек

Чтобы покупать по Пушкинской карте билеты в кино, на выставки и концерты в 2026 году, уже сейчас можно подать заявление на выпуск карты. На сегодня заявления уже подали более 1,5 млн пользователей карты.

Абсолютное большинство из них подали заявления на переход через приложение «Госуслуги Культура» - в нем подавать заявку можно менее чем за минуту. Самыми активными регионами по подаче заявлений стали Тамбовская область, Чувашская Республика, Рязанская область, Республика Мордовия и Кемеровская область.

Ранее оформить Пушкинскую карту можно было в Почта Банке. До 1 января 2026 года уже выпущенные карты продолжат функционировать как обычно. Чтобы продолжить пользоваться Пушкинской картой со следующего года, заявление на ее выпуск нужно подать в приложении «Госуслуги Культура», приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка, адреса которых можно узнать на сайте.

«Мы хотим вдохновить как можно больше молодых людей погружаться в мир культуры и искусства в Новом году. Поэтому сделали все, чтобы получение Пушкинской карты как входного билета на самые топовые события стало максимально простым и быстрым. Всего минута на подачу заявления – и ваша заявка сразу прилетит в банк. А если нужна пластиковая карта, ее можно будет получить бесплатно в офисе ВТБ после новогодних праздников», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.