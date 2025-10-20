Акции «Полюса» растут вместе с золотом: стоит ли инвестировать на пиках?

Акции компании «Полюс» достигли исторически высоких уровней, а цена золота продолжает устанавливать новые рекорды. Многие инвесторы видят привлекательность в покупке акций золотодобывающего гиганта, несмотря на отсутствие гарантий выплаты дивидендов. Такая сделка осуществляется на пиках стоимости компании, которая потенциально может снова снизиться. Некоторые ставят под сомнение подобные инвестиции, вспоминая негативное отношение к миноритарным акционерам.

Однако эксперт инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин поясняет ситуацию следующим образом: «Да, действительно, в прошлом возникали конфликты с миноритариями, но нынешние рекордные цены на золото позволяют компании реализовывать крупный инвестиционный проект „Сухой Лог“ и одновременно выплачивать щедрые дивиденды». По мнению Максима Шеина, компания сохраняет статус самого рентабельного предприятия в металлургической отрасли. И не только в России. «А высокорентабельный Сухой лог призван добавить ещё 70-80% от текущих мощностей. Это отличные перспективы роста».

Эксперт БКС допускает вероятность временного снижения стоимости акций в случае ухудшения корпоративного управления, но подчеркивает сильные стороны компании: высокий уровень рыночной капитализации, качество активов и устойчивый потенциал роста. Таким образом, инвестиции выглядят достаточно надежными и перспективными.

Напоминаем, что в течение прошедшей недели цены на золото установили новый исторический максимум. Декабрьские фьючерсы на золото на бирже COMEX поднялись практически до отметки в 4400 долларов за унцию.