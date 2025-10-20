Зеленский: Мы приблизились к возможному окончанию войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотя быстро завершить военный конфликт с Россией не удастся, существуют предпосылки для приближения к миру, передаёт РБК.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю», — сказал он журналистам (цитата по РБК-Украина). По словам Зеленского, президент США Дональд Трамп, вдохновленный успехом на Ближнем Востоке, «на этой волне хочет закончить войну России против Украины».

Зеленский отметил, что конфликты на Украине и в секторе Газа несопоставимы по уровню потерь и масштабу боев, но в мире формируется мощный политический запрос на окончание военных действий. Он положительно отнесся к призыву Трампа остановиться на текущей линии фронта, озвученному после их переговоров в Белом доме 17 октября.

Перед этим состоялся телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, на котором стороны договорились провести второй российско-американский саммит в Будапеште. Трамп заявил, что после достижения перемирия между ХАМАС и Израилем США сосредоточатся на разрешении российско-украинского конфликта, и выразил надежду на урегулирование без поставок Украине ракет Tomahawk.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия стремится к завершению конфликта и делает для этого все возможное.