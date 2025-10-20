Кто он, среднестатистический россиянин?

По заказу РБК Росстат подготовил детальное исследование, характеризующее обычного российского гражданина по состоянию на 2024 год. Это своеобразный «среднестатистический портрет».

Согласно исследованию, большинство жителей России — женщины (54%), мужчины составляют меньшинство (46%). Средняя продолжительность жизни и половая структура отражаются следующим образом: средний возраст россиянина составляет 41 год, мужчина в среднем живет около 38 лет, а женщина — примерно 43 года.

Что касается этнического состава, то подавляющую долю населения занимают русские — 80,8%, согласно результатам последней всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году.

Основные характеристики среднестатистического россиянина:

- Рост: Средний показатель роста мужчин достигает 162,9 см, а женщин — 159,5 см.

- Вес: Среднее значение веса для мужчин составляет 74,1 кг, а для женщин — 67 кг.

- Семейное положение: Большинство мужчин (63%) состоят в официальном браке, холостых же 37%; среди женщин официально замужних всего 54%, незамужними остаются 46%.

- Отдых: В свободное время россияне чаще всего смотрят телевизор и фильмы (77,9%), встречаются с друзьями (70,6%), проводят время онлайн (50,2%), читают литературу (34%) и увлекаются различными хобби (24,5%).

- Интернет-пользование: Интернет активно используют почти все жители страны (88,9%), причем ежедневно подключается к сети практически равное число мужчин и женщин (около 75%).

- Доходы: Денежные доходы россиян выросли в 2024 году на 8,4% относительно предыдущего периода. Зарплата работников увеличилась на 19%, составив в среднем 89 тысяч рублей в месяц.

- Автомобили и жилье: Почти половина российских семей владеет автомобилем (49,3%), большая часть населения проживает в городских условиях (75%), остальные предпочитают сельские районы (25%). Из тех, кто живёт в отдельных квартирах, больше половины обитателей выбирают двухкомнатные квартиры (42%).