Китай стал покупать больше российского газа

За январь–сентябрь 2025 года Россия поставила в Китай трубопроводного газа на $7,29 млрд, это плюс 18,9% к прошлому году. По стоимости РФ стала первым поставщиком, Туркмения опустилась на второе место с $6,46 млрд, далее идут Мьянма, Казахстан и Узбекистан. В сентябре выручка достигла $802,2 млн, что немного выше августа. В 2024 году Китай всего импортировал по трубе на $21,1 млрд, а российская часть росла быстрее рынка.

– Китаю нужен надёжный базовый ресурс для баланса электроэнергетики и химии, Россия переориентирует экспортные потоки, инфраструктура нарастает, ценовые формулы дают предсказуемую выручку с временным лагом. Снижение доли Туркмении по стоимости может отражать и ценовой фактор, и графики отгрузок, тогда как российский маршрут работает ближе к проектной мощности, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Последствия для экономики прямые, так как валютные поступления устойчивы, бюджет получает страховку на фоне волатильной стоимости нефти, а промышленная кооперация с Китаем закрепляется. Для Китая это диверсификация обеспечения высоких темпов роста своей экономики с точки зрения энергетики.

Бенефициары на российской стороне — это Газпром, как основной поставщик. На китайской стороне выигрывают CNPC и операторы магистралей, а также газохимия и отраслевая генерация, которые получают ресурс по предсказуемой цене.

Мы ожидаем сохранения темпов роста в четвёртом квартале, итоговая выручка по трубопроводным поставкам за 2025 год может выйти в диапазон $9,5–10,0 млрд, с учётом сентябрьского ритма и сезонности.

Возможен и осторожный сценарий, он включает небольшие отклонения в графике отгрузок и плоскую динамику цен. На 2026 год возможен рост в рамках соглашения, но темп будет зависеть от ввода мощности и внутреннего спроса Китая.

Для консервативного портфеля разумно нарастить долю длинных ОФЗ 5–10 лет, где потенциал переоценки высок при стабилизации инфляции. В акциях можно сделать фокус на газовых и инфраструктурных историях, добавлять дозированно на откатах, но и риски здесь тоже очень высоки.

– В качестве хеджа от геополитики мы бы оставляли как минимум 5–10% от портфеля в золоте и доле в бумагах золотодобытчиков, где операционный рычаг усиливает защитный эффект, – резюмирует Владимир Чернов.