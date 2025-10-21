Мария Василькова: «Важно укреплять технологический суверенитет через развитие ключевых городов»

«Без развития производства, невозможно достичь целей, которые стоят перед страной. Однако без создания необходимой инфраструктуры и комфортной среды невозможно привлечь специалистов на эти производства», – заявила Мария Василькова, член комитета по промышленности и торговле Государственной думы РФ, член проектного комитета «Новые материалы и химия». На панельной сессии БРИФ-2025 в рамках Российской энергетической недели она рассказала о новом механизме, который поможет аккумулировать средства на развитие городов.

Мария Василькова, депутат Государственной думы РФ. Фото: Росконгресс

Речь идет о механизме федеральных центров промышленного развития, который разрабатывается при участии Минпромторга России и государственной корпорации «Росатом». Он, по ее словам, позволит сосредоточить необходимые ресурсы на развитии городов, где реализуются или будут реализованы проекты, обеспечивающие технологический суверенитет и технологическое лидерство России.

– Мы прекрасно понимаем, что сегодня особенно важно рачительно относиться к бюджетным деньгам. Более того, президент РФ отмечал, что ресурсы нужно концентрировать на точках роста. И предлагаемый механизм позволит нам выполнить поручение президента – концентрировать средства в городах технологического развития, – пояснила она.

Механизм федеральных центров промышленного развития предполагает не только создание благоприятной инвестиционной среды за счет налоговых преференций, субсидий и решения земельных вопросов, но и софинансирование мероприятий по развитию инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Однако, чтобы тот или иной город получил статус ФЦПР, он помимо прорывного промышленного проекта, должен обладать концепцией развития территории и мастер-планом на ее основе.

Депутат подчеркнула, что мастер-план в этом контексте позволяет реализовать горизонтальный подход к развитию территории – развивать не только промышленность, но и среду. Создание производств – половина дела, хотя, безусловно, ключевая: без новых промышленных проектов страна не сможет ответить на те вызовы, которые перед нами стоят. Однако без комфортной среды и необходимой социальной инфраструктуры невозможно привлечь квалифицированные кадры, особенно если речь идет о переезде в малый город.

Фото: Росконгресс

– Мы провели анализ: там, где реализуются или будут реализованы проекты технологического лидерства, мы констатируем деградацию инфраструктуры и отток кадров. При этом мы понимаем, что необходимо привлекать и вовлекать молодых и талантливых ребят, ученых, инженеров, специалистов. Речь тут не про удержание – мы должны вести речь о привлечении кадров, – подчеркнула Мария Василькова.

Пандемия наглядно доказала: люди готовы переезжать в малые города. Их плюс – в возможности соблюдать жизненный баланс, строить успешную карьеру и развиваться, не жертвуя временем для близких и друзей. Но эти города должны стать привлекательными за счет построения передовой экосистемы для жизни и работы, через создание инфраструктуры, которая могла бы соперничать с мегаполисом по качеству жизни и возможностям для развития. В этом плане, по словам Марии Васильковой, важны примеры Усть-Кута и Усолья-Сибирского, которые пошли по пути создания комплексных мастер-планов. Потому что они показывают, что можно, и нужно двигаться горизонтально, рассматривать в комплексе промышленный блок, образование, благоустройство территории. Важно учитывать и совмещать эти направления, реализовывать их параллельно.

– Сегодня одним из ключевых критериев инвестиционной привлекательности территории становится доступность кадров. Те регионы, которые смогут обеспечить их подготовку и сохранение, выиграют в гонке за реализацию проектов технологического суверенитета, – отметила депутат ГД.