Новости

"Глобальное утепление"
«Лучше сразу сделать дом хорошо, чем переплачивать». Артур Халиулов о тонкостях утепления
«Нужен альтернативный источник тепла». Иван Конев о классических и народных способах утеплить дом
«Коробка без утеплителя – это еще не дом». Наталья Пуховская об оценке энергоэффективности
Все материалы сюжета

Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров в октябре, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили условия кредитных продуктов, выбрав наиболее выгодные предложения от крупнейших российских банков по размерам кредитного портфеля на 01.09.2025 года.

В исследовании эксперты портала учитывали ключевые критерии продуктов, в том числе процентные ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, аналитики принимали во внимание наличие опций для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию и льготы для пенсионеров, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwV6GZW

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес