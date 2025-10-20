Кобзев: Предстоит оптимизация расходов бюджета 2025 года

Губернатор Игорь Кобзев объявил о проведении регулярных заседаний правительства Иркутской области на еженедельной основе. По его словам, перед правительством поставлена важная задача на ближайшую неделю — подготовить и принять на заседании кабинет министров проект трёхлетнего бюджета области, который до конца октября должен быть направлен в Законодательное собрание региона.

«Готовим позицию правительства на ноябрьскую сессию по оптимизации расходов бюджета 2025 года», – уточнил глава региона.

Он добавил, что работа выстроена по двум ключевым направлениям: формирование мероприятий, направленных на повышение доходной части бюджета, и анализ расходной части.

Ранее Игорь Кобзев говорил, что ситуация с бюджетом непростая. «Мы — экспортно ориентированный регион, и это всегда было нашим преимуществом. Однако в условиях нестабильности на мировых рынках и усиления санкционного давления это становится серьёзным вызовом», — заявил Игорь Кобзев на заседании Законодательного собрания.

По данным УФНС по Иркутской области, доходы регионального бюджета сократились примерно на 27 миллиардов рублей. Основная причина — реакция крупных компаний на изменения мировых цен и возвращение налоговых платежей за прошлый год.

За первое полугодие текущего года дефицит бюджета составил рекордные 24%, увеличившись до 37 миллиардов рублей. Доходная часть составила чуть менее 119 миллиардов рублей, тогда как расходы превысили отметку в 156 миллиардов рублей. Кроме того, госдолг региона превышает 61 миллиард рублей, значительная доля которого приходится на банковские займы.