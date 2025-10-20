Новости

Новым министром финансов Иркутской области стала Екатерина Багайникова

Формирование нового состава правительства Иркутской области практически завершилось, подтвердил губернатор Игорь Кобзев. После одобрения депутатов Законодательного Собрания назначены первый заместитель губернатора Роман Колесов и первый заместитель председателя правительства Андрей Соковиков.

Также введены новые должности заместителей председателя правительства. Экономический блок теперь курирует Александр Анчугин, обладающий значительным опытом работы в сфере финансов и экономики региона. Социальную сферу возглавит Наталья Дикусарова.

На совещании Игорь Кобзев представил коллегам министра финансов Екатерину Багайникову. К исполнению своих обязанностей она приступила 20 октября.

«Екатерина Анатольевна Багайникова – высококлассный профессионал, хорошо знающий региональные финансы», – почеркнул губернатор.

Екатерина Багайникова родом из посёлка Усть-Ордынский. Начала свою карьеру в администрации Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Затем продолжительное время трудилась в правительстве Иркутской области, четыре года была первым заместителем министра финансов региона. Последним местом работы перед новым назначением стал пост заместителя министра экономики и финансов Московской области.


