Вторичное жильё в России ждёт рост цен на 12% в 2026 году

Цены на вторичные квартиры в России вырастут на 10-12% в следующем году, утверждает Алексей Попов, руководитель аналитического подразделения «Циан». Рост стоимости жилья ожидается выше уровня официальной инфляции, хотя динамика сохранится стабильной.

Основной фактор повышения цен — вероятное снижение ключевой ставки Центробанка России до приемлемых уровней ближе ко второй половине 2026 года. Это привлечёт больше покупателей благодаря доступному кредитованию, что повысит спрос на вторичную недвижимость примерно на 15%, считает эксперт Циана.

Федеральный портал «Мир квартир» зафиксировал, что за III квартал 2025 года цены на вторичное жильё выросли в большинстве городов России, в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра достигла отметки в 122,4 тысячи рублей.

Ранее эксперт Сберанка также спрогнозировала умеренный рост цен новостроек на 5-7%. Основной причиной станут уменьшение числа строительных проектов и снижение ипотечных ставок, что создаст благоприятные условия для оживления покупательского интереса. «После двух лет существенного сокращения в параметрах количества договоров долевого участия (ДДУ) думаем, что 2026 год, особенно его вторая часть, может быть годом начала восстановления и роста как цен, так и объема. Почему вторая половина следующего года? Потому что мы ожидаем снижение ключевой ставки до 12–14% в декабре 2026 года и далее до 10% в декабре 2027-го», — пояснил эксперт Сбера.