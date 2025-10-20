АТБ запускает комплексный вклад «Двойной доход» со ставкой до 21%

С 20 октября Азиатско-Тихоокеанский банк запускает новый вклад «Двойной доход» со ставкой до 21% годовых при оформлении клиентами накопительного страхования жизни (НСЖ). Открыть вклад можно во всех офисах АТБ. Предложение актуально для действующих и новых клиентов.

Вклад «Двойной доход» предлагает комплексное решение для тех, кто задумывается не только о максимальном доходе, но и о своем будущем - вклад позволяет получить доход за короткий срок (3, 6 или 12 месяцев), а НСЖ — обеспечивает доходность при долгосрочном накоплении средств, с одновременной страховой защитой жизни и здоровья, юридическими и налоговыми преференциями.

Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей, максимальная сумма ограничена четырехкратным размером взноса клиента в программы НСЖ «Драйв А» или «Драйв Б» на 5 лет, «Забота о близких», «Забота о близких Плюс» и «Двойная защита». Проценты выплачиваются в конце срока вклада, опции пополнения и частичного снятия не предусмотрены.

"Азиатско-Тихоокеанский банк является участником системы страхования вкладов, вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Более подробную информацию об условиях вклада «Двойной доход» можно получить на сайте, в отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)", – говорится в сообщении банка.