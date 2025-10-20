Новости

АТБ помог команде по адаптивному хоккею «Гурьевские Лисы» в Москве

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает сотрудничество с благотворительным фондом «Международный орден милосердия» (БФ «МОМ»), направленное на поддержку команды по адаптивному хоккею «Гурьевские Лисы» из Москвы. АТБ и БФ «МОМ» сотрудничают с 2024 года.

<p>Фото  ссайта https://www.atb.su/</p>

В составе «Гурьевских Лис» играют юноши и девушки из дома-интерната сопровождаемого проживания «Гурьевский». Команда часто представляет столицу на межрегиональных инклюзивных играх, является являются двукратными обладателями высшей премии Федерации адаптивного хоккея России «Золотой стандарт» и «Серебряный стандарт» за вклад в развитие адаптивного хоккея в России.

БФ «МОМ» помогает «лисам» в организации тренировок и собственных турниров, в поиске финансирования для покупки хоккейной экипировки и поездок на крупные соревнования, такие как Фестиваль адаптивного хоккея в Сочи. Благодаря АТБ фонд оплачивает аренду ледовой арены, бросковой зоны и спортзала для общей физической подготовки спортсменов.


