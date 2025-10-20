АТБ представляет доступ в бизнес-залы повышенной комфортности ON·PASS Premium для держателей карты MIR Supreme

Азиатско-Тихоокеанский банк добавил опцию безлимит­ного доступа в бизнес-залы повышенной комфортности ON·PASS Premium в рамках программы привилегий Mir Pass для владельцев премиальной карты MIR Supreme.

ON·PASS Premium доступен клиентам с тарифными планами:

Привилегия ON·PASS Premium позволяет получить доступ в эксклюзивные бизнес-залы с повышенным уровнем комфорта, а также в залы MILE·ON·AIR Lounge с премиальным ассортиментом питания и напитков.

В чем отличие от стандартных бизнес-залов?

Больше свободного места и никаких очередей.

Эксклюзивное меню a-la carte и премиальная шведская линия.

Оригинальный концептуальный дизайн интерьера.

Количество привилегий ON·PASS Premium не ограничено при выполнении клиентом условий для доступа к сервису. Услуга действует по всему миру.

Узнать больше об условиях предоставления привилегий можно по ссылке.

"Для активации услуги и проверки актуального количества привилегий держателям карты Mir Supreme необходимо зарегистрироваться в сервисе «Привет!)» платежной системы «Мир» с помощью Mir Pass ID и кода активации, отправленного в сообщении при оформлении карты. Получить дополнительную информацию об услуге и условиях ее предоставления можно также у персонального менеджера, в ближайшем отделении банка или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный)", – говорится в сообщении банка.