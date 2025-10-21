Новости

Братский АНКБ объявил режим работы с 1 по 4 ноября 2025 года

Братский АНКБ  сообщил график работы подразделений Банка в период с 1 по 4 ноября 2025 года.
 
Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять обслуживание физических лиц:
  • 1 ноября 2025 года с 10-00 до 17-00 (без перерыва) 
  • 2 и 4 ноября 2025 года обслуживание клиентов осуществляться не будет
  • 3 ноября с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением межбанковских операций
Прочие подразделения Банка будут осуществлять обслуживание клиентов:
  • 1 ноября 2025 года время обслуживания клиентов сокращено на 1 час 
  • со 2 по 4 ноября  2025 года обслуживание клиентов осуществляться не будет
  • с 5 ноября 2025 года обслуживание клиентов будет осуществляться всеми подразделениями Банка в обычном режиме.

