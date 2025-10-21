Братский АНКБ объявил режим работы с 1 по 4 ноября 2025 года

Братский АНКБ сообщил график работы подразделений Банка в период с 1 по 4 ноября 2025 года.
Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять обслуживание физических лиц:
- 1 ноября 2025 года с 10-00 до 17-00 (без перерыва)
- 2 и 4 ноября 2025 года обслуживание клиентов осуществляться не будет
- 3 ноября с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением межбанковских операций
Прочие подразделения Банка будут осуществлять обслуживание клиентов:
- 1 ноября 2025 года время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
- со 2 по 4 ноября 2025 года обслуживание клиентов осуществляться не будет
- с 5 ноября 2025 года обслуживание клиентов будет осуществляться всеми подразделениями Банка в обычном режиме.