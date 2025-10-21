Братский АНКБ объявил режим работы с 1 по 4 ноября 2025 года

Братский АНКБ сообщил график работы подразделений Банка в период с 1 по 4 ноября 2025 года.

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять обслуживание физических лиц:

1 ноября 2025 года с 10-00 до 17-00 (без перерыва)

2 и 4 ноября 2025 года обслуживание клиентов осуществляться не будет

3 ноября с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением межбанковских операций

Прочие подразделения Банка будут осуществлять обслуживание клиентов: