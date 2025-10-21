Инго Банк открывает флагманский офис во Владивостоке

Инго Банк продолжает развитие в регионах России и сообщает о начале работы флагманского офиса Дальневосточного филиала банка во Владивостоке. Клиенты ,анка смогут воспользоваться широким спектром банковских услуг как для физических, так и для юридических лиц.

Офис открыт по адресу: ул. Светланская, д. 131Б.

Для клиентов филиала во Владивостоке доступны различные продукты, среди которых: корпоративные депозиты, открытие и ведение счетов для юридических и физических лиц, факторинг, переводы денежных средств, операции с иностранной валютой, работа с драгоценными металлами, выдача банковских гарантий, а также консультационные и информационные услуги.

«Дальний Восток – уникальный регион России, занимающий более 40% территории страны. Сегодня он активно реализует свой потенциал, одновременно открывая новые перспективы для развития. Инго Банк расширяет направления своей деятельности на Дальнем Востоке, способствуя экономическому развитию предприятий различного масштаба — от крупных до малых и средних, обеспечивая высокий уровень качества обслуживания», - прокомментировал председатель правления Инго Банка Станислав Даныш.

Банк планирует динамичное развитие корпоративного и розничного бизнеса в регионе, предлагая клиентам удобные финансовые решения. В отделении клиенты могут оформить все базовые продукты Банка, осуществить платежи, получить консультации по своей зарплатной карте или открыть вклад.