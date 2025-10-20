А-Клуб и бренд «Хохлома» представили лимитированную коллекцию шахмат

Private banking Альфа-Банка — А-Клуб — и бренд «Хохлома» выпустили совместную коллекцию шахмат, объединяющую эстетику знаменитого промысла и утончённость интеллектуальной игры.

Шахматы созданы на фабрике «Хохломская роспись» в городе Семёнове, современном центре одноимённого промысла. Фигуры выполнены из натуральных материалов — липы и березы — и изготовлены вручную: выточены и отшлифованы мастерами, а также расписаны художницами промысла по традиционной технологии.

Шахматная доска разработана в красном и чёрном цветах — это знаковые оттенки как для А-Клуба, так и для традиционной хохломской росписи. В оформлении сохранен баланс между традиционной декоративностью и минимализмом, характерным для современных предметов интерьера. Все фигуры изготовлены вручную и украшены уникальной росписью по мотивам хохломы, превращая каждый элемент наборов в произведения искусства. Особое внимание уделено фигурам королей: они выполнены в образе черной уточки, символа А-Клуба.

Коллекция выпущена ограниченным тиражом в 70 экземпляров. Каждый из них имеет индивидуальный номер, что делает наборы коллекционными предметами. Шахматы доступны в салоне «Хохлома» в ГУМе, в культурном пространстве бренда в Нижнем Новгороде, а также в интернет-магазине.

Коллаборация А-Клуба и бренда «Хохлома» подчеркивает ценность русского культурного наследия и вносит элемент уникальности в привычный формат шахматной игры.